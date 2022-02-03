朴子石頭里長幫助弱勢農民賣菜 鄉里樂道

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綽號「石頭里長」的嘉義縣朴子市文化里楊石旭，在自己的服務處（住家）門口義務幫助弱勢農民賣農產品，至少有8年。（楊石旭提供）中央社記者蔡智明傳真 111年2月3日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣3日電）曾義務幫助弱勢農民在自家門口賣菜惹上官司，依舊不改作風的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，去年遇到COVID-19疫情一度暫停，但疫情稍歇後，他又重起爐灶，令鄉里樂道。

綽號「石頭里長」的楊石旭，在自己的服務處（住家）門口義務幫助弱勢農民賣農產品，至少有8年，嘉義與雲林海區的農民，只要農產賣不出去，找石頭里長就可以輕易解決。

「一開始幫忙農民是用口頭叫賣的方式，有點辛苦。」楊石旭告訴中央社記者，他幾年前開始玩臉書，開啟了直播叫賣，效果非常好；不是他講大話，每次直播「放送」，家門口就擠滿搶農產的人。

只是幫農民義務賣農產，也曾招來官司。楊石旭說，有一年競選連任里長期間，幫農民賣生產過剩的高麗菜，被人檢舉賣菜賄選，檢警都來搜證，但他行得正沒事，還是繼續幫弱勢農民，番茄、高麗菜、玉米、雞、鴨、魚都賣過，每週不停歇。

去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全國進入3級警戒，他不得不中斷服務；楊石旭說，去年5月就曾在自己成立的臉書社團「幸福朴子人」宣告暫停委託賣農產。

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楊石旭指出，疫情期間反而更多農民委託賣農產，為避免群聚造成警方麻煩，只能暫停幫忙，況且家裡還有5個孫兒，總要顧及家人安全。但疫情控制後，他又開始幫助小農、青農、老農。

在「幸福朴子人」臉書社團上，可看到無數石頭里長幫助農民的照片、影片；2020年底嘉義縣竹崎鄉義隆村長葉志紘，採收柑橘不慎從高處摔落，傷勢嚴重住進加護病房，楊石旭主動幫忙賣柑橘，一週賣出2萬顆，讓葉志紘安心養病，令鄉里樂道。（編輯：郭諭儒）1110203