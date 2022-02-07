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中興大學師生解密學習歷程 分享自主學習經驗

2022/2/7 15:06（2/7 16:21 更新）
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國立中興大學昆蟲系學生胡芳碩從小就喜歡昆蟲，入學至今已發表20篇國際論文。他建議高中生多接觸不一樣的事物，多嘗試可找到自己的興趣。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月7日
國立中興大學昆蟲系學生胡芳碩從小就喜歡昆蟲，入學至今已發表20篇國際論文。他建議高中生多接觸不一樣的事物，多嘗試可找到自己的興趣。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）新課綱上路，中興大學發布「學習歷程大解密」影片，教授分享第一線觀察，建議在挫敗中找自己，善用工具展現優點，學生分享自主學習經驗，提供高中生參考方向。

國立中興大學今天發布「學習歷程大解密」影片，邀請生命科學系教授林赫、機械工程學系主任吳嘉哲分享第一線觀察，昆蟲系學生胡芳碩與獸醫系學生鍾宇柔分享自主學習經驗。

胡芳碩目前是大四學生，入學至今已發表20篇國際論文。他對考試不拿手，但從小就喜歡昆蟲，高中時開設「蟲言蟲語生態筆記」粉絲專頁，和台大昆蟲系的學長一起創立台灣昆蟲同好會，他從粉絲專頁擷取文章，匯集成入學申請資料。

胡芳碩表示，不是入學前才開始準備，而是一直在準備，「這就是你的興趣，就是你的日常生活」。他建議高中生多接觸不一樣的事物，多嘗試可找到自己的興趣。

鍾宇柔分享，她主動爭取到獸醫院實習，也到馬場實習接觸大動物，擔任流浪動物的絕育志工，她從200小時的實習過程，確認自己喜歡獸醫這個職業，並利用1年時間完成學習歷程。

林赫建議學生，在挫折中找自己，在學習歷程中找興趣，高中同學應是勇於表達自己，到底經歷什麼樣的歷程，這些歷程也許會有一些挫折，但還是可經由科學的角度去分析，這是怎麼樣天真、不可行。

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吳嘉哲表示，如果完全以分數來評斷一個學生，其實不是很公平，之前曾看過很多作品像是流水帳，看不出之間差異性，學生提供很多照片，但不知道他在營隊學到什麼，甚至看到學生有很多證照，但不知道為何要去考證照、在過程中得到了什麼。

他說，學習歷程的精神，就是在過程中學到了什麼內容，得到什麼核心能力，這才是需要真實紀錄的部分。鼓勵學生秀出獨家創意，善用多媒體展現學習心得。（編輯：郭諭儒）1110207

國立中興大學獸醫系學生鍾宇柔高中時到馬場實習，探索自我，確認自己喜歡獸醫這個職業。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月7日
國立中興大學獸醫系學生鍾宇柔高中時到馬場實習，探索自我，確認自己喜歡獸醫這個職業。（中興大學提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月7日
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