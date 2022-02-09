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日本福島食品解禁 竹縣府要求業者設專區販售

2022/2/9 15:10（2/9 15:16 更新）
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行政院宣布將有條件解禁日本福島食品輸台，新竹縣長楊文科（右2）9日表示，縣府將公告限制販售方式，並要求業者設專區販售，讓資訊透明，也確實監督上下游，守護民眾食的安全。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月9日
行政院宣布將有條件解禁日本福島食品輸台，新竹縣長楊文科（右2）9日表示，縣府將公告限制販售方式，並要求業者設專區販售，讓資訊透明，也確實監督上下游，守護民眾食的安全。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月9日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣9日電）行政院昨天宣布有條件解禁日本福島食品輸台，新竹縣長楊文科今天表示，縣府將公告限制販售方式並要求業者設專區販售，讓資訊透明，也確實監督上下游，守護民眾食安。

面對日本福島等5縣食品解禁，新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，新竹縣政府將以更嚴謹態度，落實稽查，確實監督上下游，貫徹「零檢出、要標示、設專區」措施，全力守護民眾健康。

衛生局長殷東成說，新竹縣政府將依「新竹縣食品安全管理自治條例」第7條「境外產品對民眾之身體或健康有造成危害之虞」，將公告限制販售方式，並要求業者，針對日本福島等5縣產製品設置專區販售，以達資訊透明公開。

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縣府指出，在實體通路販售查核方面，針對日本食品產地標示，預計一年查核400件，查核重點以產地證明及食藥署輸入許可通知書交叉驗證，市面流通的產製品也將進行核種抽驗（碘131、銫134、銫137）。

網路販售食品部分，衛生局將有專人監控網路販售的日本食品，進行網購抽查檢驗，檢驗結果後續將公告於衛生局網站及臉書「家家有標章 共下愛健康」粉絲專頁，若檢驗結果不合格者，將依食安法裁罰。（編輯：李錫璋）1110209

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