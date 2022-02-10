天冷燒炭取暖 苗栗夫妻一氧化碳中毒急就醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣一對夫妻不耐天冷，竟在房間燒炭取暖，由於門窗緊閉通風不佳，兩人陸續出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，才趕緊就醫；確認為一氧化碳中毒，經高壓氧治療後，不適症狀已有改善。（苗栗縣大千醫院提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗縣一對夫妻不耐天冷，異想天開在房間燒炭取暖，由於門窗緊閉通風不佳，感覺頭暈、頭痛、噁心才趕緊就醫，確認為一氧化碳中毒；醫師提醒取暖務必使用合格電暖器。

苗栗縣大千綜合醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗今天透過新聞稿指出，天氣寒冷，民眾常使用各種設備或加溫工具來增加室內暖度，加上屋內大多呈現門窗緊閉狀態，若以燒炭取暖方式，容易使室內一氧化碳濃度變高、氧氣不足，造成一氧化碳中毒。

院方指出，這對年約60多歲夫婦於過年期間在房間燒炭取暖，因通風不佳，兩人陸續出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，所幸警覺性高發現不對勁，趕緊就醫，經高壓氧治療後，不適症狀已有改善，但仍需持續追蹤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡建宗表示，一氧化碳是無色無味的氣體，侵入人體時不易被察覺，且一氧化碳與血液中的血紅素結合力高，造成血紅素無法攜帶氧氣而導致缺氧。一氧化碳中毒時，輕則頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊，嚴重時會導致呼吸脈搏加快、語言及意識障礙、重度昏迷等，如未即時接受治療，可能導致缺氧性腦病變，或在意識恢復後，發生智能減退、大小便失禁、表情呆滯、肢體異常或僵硬等遲發性神經後遺症。

蔡建宗提醒，天冷時務必要使用檢驗合格的電暖器或暖暖包等物品，千萬不可貿然以燒炭方式取暖；此外說用熱水器也要留意，不可安裝在室內，保持良好通風，定期檢修排風系統，才能避免一氧化碳中毒事件發生。（編輯：張銘坤）1110210