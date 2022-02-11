戶外落實實聯制困難 清境奔羊節取消羊咩咩逛大街

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（中央社記者吳哲豪南投11日電）南投仁愛鄉清境農場2月18日舉辦61週年場慶暨奔羊節活動，農場今天公告指出，考量園區外開放空間難落實實聯制，羊咩咩逛大街活動今年仍取消，不過剪羊毛示範等活動照常舉辦。

為慶祝清境農場61週年場慶，清境農場原計畫2月18日舉辦清境農場浪漫奔羊節活動，安排農場內的綿羊走上大街，陪遊客一起逛街，也安排十鼓擊樂團在青青草原演出，清境農場吉祥物草原聯盟柯瑞、朵麗也會跟民眾見面，現場也安排剪羊毛示範表演。

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不過清境農場在官方網站貼出公告說明，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，中央疫情流行指揮中心規定辦理大型活動應落實實聯制，羊咩咩逛大街活動是在農場外開放型戶外場域辦理，落實實聯制有困難，因此取消活動。

清境農場指出，18日當天在園區內的十鼓擊樂團展演活動也會做滾動式檢討，不過遊客仍能在青青草原跟綿羊做近距離互動，也會有剪羊毛示範表演。（編輯：黃世雅）1110211