金門消防女力崛起歷年最多 打火英雌不輸男性

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣消防局近年擴編新進消防人員，第一大隊有5名女性隊員，創下歷年最多女性加入打火行列的一次。看似柔弱的她們，經過一視同仁的嚴格訓練，表現絲毫不輸男性隊員。

金門縣消防局有轄屬金西的第一救災救護大隊下轄金城、金寧與列嶼3個分隊；金東的二大隊下轄金湖、金沙2個分隊。外勤編制80多人。二大隊目前沒有女性消防員。

一大隊大隊長長陳叁奇接受媒體聯訪表示，要成為一名「正港」的打火英雌不簡單，實務訓練課程包括轄區狀況認識、災害類型研判、消防作戰及救災安全須知、各式車輛裝備介紹與操作、架梯佈線及消防人員生存訓練等，內容堪稱五花八門。

陳叁奇說，體能訓練方面包含立定跳遠、懸吊軀體、硬舉、後拋擲遠、折返跑、六角槓負重行走、1500公尺跑步等7項測驗，所有新進人員都必須通過嚴苛考驗，才能成為正式消防員。訓練過程中，5名女性消防員都實踐女男平等的精神，沒有受到優待。

其中，被公認是金寧分隊美少女戰士的劉芝廷，才23歲，是南投水里人，109年10月警察專科學校37期畢業分發金門。剛下分隊時因體能欠佳，無法勝任訓練工作，經過近2年淬煉，現在穿戴消防衣帽、揹負空氣瓶等動作俐落，進行各項災害搶救工作，俐落熟練動作完全不輸男性隊員。

金寧分隊108特考班的林珮純來自彰化。29歲的她說，大學畢業後曾從事辦公室文書工作，因為不喜歡一成不變生活，加上消防工作穩定，才會想投入消防工作。

來自高雄、才剛大學畢業的汪子容，今年1月才分發金寧分隊，喜歡打籃球和排球，她說，每次訓練過程中，大家都相互扶持、彼此加油打氣，雖然訓練過程中難免技巧不熟悉氣餒，但有夥伴相互扶持，救護和救火技術就在彼此加油鼓勵中不斷精進熟練。

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26歲的烈嶼分隊蔡宜靜算是「資深」學姊，她是烈嶼當地人。105年10月警專33期畢業分發回鄉，陪伴年邁的爺爺奶奶。陳參奇說，蔡宜靜積極主動服勤態度，在各項訓練過程表現優異，程度不輸男性學員，可謂女中豪傑，且有志報考中央警察大學消防科學研究所繼續進修，展現允文允武才情。

最年輕僅22歲的烈嶼分隊謝昕妤，來自台南新營。她認為，消防工作可以自我磨練，如今自己不再懦弱，而且救人很有成就感；她也透露，雖然工作較辛苦，「但待遇比一般同學好」。（編輯：孫承武）1110212