已售顏家豪宅 國有地上違建拆畢、住宅列管排拆

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）前國民黨立委顏寬恒位於沙鹿豪宅有違建，農曆年前已低價出售。國有地上的違建已自拆完畢，沙鹿豪宅另涉及違建，至今未拆除，市府依規列管排拆。

顏寬恒在參選台中市第2選區立委補選期間，爆出包括南屯招待所、沙鹿豪宅莊園有違建及占用國有土地事實，其中南屯招待所違建部分已自行拆除完成。顏家在農曆年前將沙鹿豪宅低價出售。

台中市政府都發局今天透過文字稿表示，顏家人承租的國有土地上，有未經申請即作警衛室建物及大門建物違建物，市府查報後，今年1月21日開立違建認定通知書，依都市計畫法規定裁處新台幣6萬元罰鍰，並勒令停止使用，限違規人在2月13日前改善。違建人在2月10日自拆改善完畢。

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都發局今天與國有財產署中區分署一同會勘確認改善情形，提醒承租人日後應依法使用，財政部國有財產署中區分署也應善盡土地管理責任，避免所有權人再次違規使用。

另外，沙鹿豪宅涉違建處理一案，都發局指出，1月21日開立違建認定通知書，限所有權人在2月13日前自行拆除或改善，目前尚未自行拆除，市府將依規列管排拆，如有影響公共安全將列入優先拆除。（編輯：陳仁華）1110214