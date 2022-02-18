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台東縱谷推農田水利改善 春耕及一期稻供灌趨穩

2022/2/18 16:26
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縱谷關山、卑南等地農田水利改善工程陸續完工，農水署評估，台東今年春耕雜作及一期水稻供水將趨向穩定。

民主進步黨立法委員劉櫂豪今天發布新聞稿表示，爭取到110年度台東農田水利設施更新改善補助，總計經費新台幣1912萬8000元，項目包含知本站、關山圳（有2案）、成功站、卑南圳等5案。2月15日邀請農委會農田水利署副署長陳衍源到台東會勘，目前包含關山圳2案及卑南圳部分已完工。

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另外，知本站及成功站部分已完成進度達90%以上，也即將完工，屆時將能改善農民灌溉用水需求，尤其現在進入的春耕雜作及一期稻作，穩定農民收益。

劉櫂豪指出，台東農民反映部分老舊滲漏渠道亟需改善，台東農田水利處擬訂計畫向農委會農田水利署申請經費補助，經協助爭取，合計補助1912萬8000元，涵蓋範圍包含台東及知本地區、縱谷關山地區、東海岸線成功地區。（編輯：戴光育）1110218

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