台南新增男童確診 歸仁區家族第4例

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市今天新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，是接觸高雄市個案19732的歸仁區家族中第4名確診者，因曾短暫到過學校，匡列25名師生及家長居家隔離。

台南市政府下午召開線上防疫記者會，宣布新增1名未滿10歲的歸仁區男性個案20164，為高雄市個案19732接觸者及台南市個案19862、19949、20101的同住家人；個案Ct值18，12日接觸案19732，14日被匡列為居家隔離者，採檢結果陰性。

台南市衛生局疾病管制科長林曉玫表示，案20164於17日出現流鼻水症狀、採檢為陰性；19日晚間出現發燒、流鼻水症狀，再次安排採檢後，昨天陽性確診。

林曉玫指出，案20164曾於14日上午由家人接送至學校，當天因高雄市案19732確診，案20164接獲居家隔離通知後隨即返家，於台南市匡列25名相關接觸者進行居家隔離，包含學校教師1人、同班同學12人、陪同居家隔離家長12人。

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她說，接觸高雄個案19732的歸仁區家族共匡列10人，以首例確診的案19862為指標個案（30多歲男性），案19862的3個子女中已有2人確診，加上昨天公布的案20101（二弟妹），目前共有4名家族成員確診。

台南市長黃偉哲表示，高雄個案19732與台南歸仁這個家族成員在密閉空間相處約1小時，只因一個疏忽讓客人進門，造成全家族已有4人確診，初步了解，案19732拜訪原因只是一般業務性質，再次呼籲民眾提高防疫意識，尤其要避免沒有打疫苗的兒童與陌生人近距離接觸。（編輯：陳仁華）1110221