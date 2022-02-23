更多編輯台推薦新聞：
疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬
生活

疫情致薪資差距擴大 女性多做58天才與男性同酬

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

不惜武力入侵 看懂俄羅斯為何不讓烏克蘭加入北約
國際

不惜武力入侵 看懂俄羅斯為何不讓烏克蘭加入北約

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
允消寧膚蚊蟲止癢液不純物超標 6000多瓶3/15前回收
首頁 / 地方

台中平地櫻花綻放 日夜賞櫻還能親子共遊

2022/2/23 10:17（2/23 10:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
泰安櫻花季開跑，美麗的櫻花搭配派出所日式建築別具風情，白天、夜晚都能賞櫻。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月23日
泰安櫻花季開跑，美麗的櫻花搭配派出所日式建築別具風情，白天、夜晚都能賞櫻。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）228連假賞櫻去，台中市后里區泰安派出所旁櫻花盛開，白天、夜晚都能觀賞，新社大南坡櫻花林渲染山坡，宛如人間仙境，太平麗園公園除賞櫻外，更是親子共遊天堂。

每到櫻花盛開季節，福壽山農場、武陵農場、大雪山森林遊樂區與八仙山森林遊樂區的住宿總被搶購一空。台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，民眾想要賞櫻也可到交通方便的后里、新社及太平等區，與櫻花來場浪漫的邂逅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

觀旅局指出，泰安派出所、泰安國小旁種植近300棵櫻花樹，有吉野櫻及八重櫻，每逢開花時節，豔紅的櫻花搭配派出所日式建築相當美麗，年年吸引許多民眾前往賞花，白天、夜晚都觀賞，是情侶約會勝地。

另有，新社大南坡櫻花林，粉嫩櫻花渲染著整片山坡，彷如置身人間仙境。太平區的麗園公園也是賞櫻的絕佳景點，一旁還有溜滑梯與沙坑，腹地寬廣，是親子共遊的玩樂天堂。（編輯：黃世雅）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族