台中平地櫻花綻放 日夜賞櫻還能親子共遊
2022/2/23 10:17（2/23 10:51 更新）
泰安櫻花季開跑，美麗的櫻花搭配派出所日式建築別具風情，白天、夜晚都能賞櫻。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月23日
（中央社記者趙麗妍台中23日電）228連假賞櫻去，台中市后里區泰安派出所旁櫻花盛開，白天、夜晚都能觀賞，新社大南坡櫻花林渲染山坡，宛如人間仙境，太平麗園公園除賞櫻外，更是親子共遊天堂。
每到櫻花盛開季節，福壽山農場、武陵農場、大雪山森林遊樂區與八仙山森林遊樂區的住宿總被搶購一空。台中市觀旅局今天發布新聞稿表示，民眾想要賞櫻也可到交通方便的后里、新社及太平等區，與櫻花來場浪漫的邂逅。
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觀旅局指出，泰安派出所、泰安國小旁種植近300棵櫻花樹，有吉野櫻及八重櫻，每逢開花時節，豔紅的櫻花搭配派出所日式建築相當美麗，年年吸引許多民眾前往賞花，白天、夜晚都觀賞，是情侶約會勝地。
另有，新社大南坡櫻花林，粉嫩櫻花渲染著整片山坡，彷如置身人間仙境。太平區的麗園公園也是賞櫻的絕佳景點，一旁還有溜滑梯與沙坑，腹地寬廣，是親子共遊的玩樂天堂。（編輯：黃世雅）1110223
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