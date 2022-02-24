更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蒲亭宣布 將對烏克蘭採取特種軍事作戰
首頁 / 地方

疫情影響旗津商機 當地商圈盼推「旗津券」振興

2022/2/24 11:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄24日電）高雄港日前爆發疫情，確診者足跡多在旗津，高市府對旗津祭出加嚴二級措施。當地商圈反映生意大受影響，盼市府能透過「旗津券」等方式振興經濟。市府說，已在研擬振興方案。

高雄港1月下旬爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，鄰近的旗津區有不少修造船廠，與港區工作往來密切，有不少確診者足跡在旗津，當地也有民眾確診。高雄市政府除啟動旗津社區篩檢，呼籲旗津民眾出來採檢；並宣布進入加嚴二級防疫措施，包含暫停辦理婚宴、廟會等大型集會活動；餐廳用餐需用隔板；及卡拉OK唱歌須戴口罩等。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏今天告訴中央社記者，旗津商圈從傳出疫情、有不少確診者足跡後，生意就開始下滑，二級加嚴管制措施祭出後更大受影響。不只影響到原本的旺季過年，且延續一個多月，直到最近生意都沒有恢復。

陳昱宏說，雖然2月市長陳其邁就已經開始陸續公布旗津篩檢站已經篩檢約2萬人次，近期社區也沒有再新增確診，遊客還是不願意來。不只平日正餐時間沒有人潮，原本週末都會擠滿人、摩托車和汽車無法通行的旗津老街，現在不但車輛可以自由通行，週末可多達200多家的攤販和店家，最近也只剩20幾家願意營業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，希望高雄市政府能協助振興商機因疫情受創的旗津，例如推出商圈夜市券的旗津限定版「旗津券」，對商圈可以有直接幫助，或是觀光局在舉辦活動時，可以多與發展協會或在地人士討論，了解旗津需求。

高雄市政府新聞局長董建宏今天回應媒體詢問表示，市長陳其邁近期全力投入旗津與港區的防疫工作，希望疫情早日平息；陳其邁也很關心旗津區振興，已指示相關局處草擬整個經濟振興的規劃，有完整規劃後，將在近期對外公布。（編輯：李錫璋）1110224

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族