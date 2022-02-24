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嘉市110年藉紓困政策及普發現金 經濟逆勢成長

2022/2/24 14:59（2/24 15:21 更新）
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嘉義市政府24日表示，疫情嚴重衝擊民生經濟，市府在疫情期間除全力防疫守護市民健康外，更在疫情趨緩後推出各項紓困振興政策，幫助嘉義市整體經濟逆勢直上，110年營利事業銷售額較109年成長9.56%。圖為文化路夜市人潮。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月24日
嘉義市政府24日表示，疫情嚴重衝擊民生經濟，市府在疫情期間除全力防疫守護市民健康外，更在疫情趨緩後推出各項紓困振興政策，幫助嘉義市整體經濟逆勢直上，110年營利事業銷售額較109年成長9.56%。圖為文化路夜市人潮。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年2月24日
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（中央社記者黃國芳嘉義市24日電）嘉義市政府今天發布去年營利事業銷售額較109年成長9.56%，市府去年趁COVID-19疫情趨緩，推出各項紓困振興政策及普發新台幣2000元消費金，讓整體經濟逆勢成長。

嘉義市政府今天發布新聞指出，110年嘉義市營利事業銷售額連續第3年創新高，從108年度2311億9700多萬元、109年度2315億5900多萬元，110年度更突破2500億，達到2537億400多萬元。

市府表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重影響下，民生經濟受到極大衝擊，去年5月起、一連3個月的三級警戒，讓全台民眾各項活動降至最低點。

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嘉市府在疫情期間，除了全力防疫守護市民健康外，更在疫情趨緩後推出各項紓困振興政策，並以旅宿補助支持受創嚴重的住宿業，舉辦購物節、台灣設計展吸引人潮消費，同時普發現金2000元消費金，讓嘉義市整體經濟逆勢直上。

市府指出，從不同產業分析，110年嘉義市批發零售業較109年成長7%；住宿及餐飲業較109年增加6.81%，其中住宿業較109年大幅成長50.69%，市府對於疫情受創較深的觀光旅宿業、批發零售業所推出的各項拉動經濟政策，獲得不錯效果。（編輯：陳仁華）1110224

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