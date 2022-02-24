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桃園新興高中學生採檢陽性 全校停課1天採檢

2022/2/24 16:07（2/24 17:18 更新）
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桃園市政府24日下午證實，一名新興高中學生因陪病需求PCR採檢陽性，因Ct值高，是否為個案將由中央認定；新興高中25日預防性停課1天。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
桃園市政府24日下午證實，一名新興高中學生因陪病需求PCR採檢陽性，因Ct值高，是否為個案將由中央認定；新興高中25日預防性停課1天。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者葉臻桃園24日電）桃園市政府今天下午證實，一名新興高中學生因陪病需求PCR採檢陽性，因Ct值高，是否為個案將由中央認定；新興高中明天預防性停課1天，並進行全校日間部學生採檢。

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桃園市政府衛生局今天下午證實，私立新興高中一名學生因為陪病需求，在醫院PCR採檢陽性、Ct值35，已進行2次採檢及血清檢驗，是否為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案將由中央流行疫情指揮中心依檢驗結果進行研判。

桃園市政府表示，這名學生家人包括爸爸、媽媽和弟弟，採檢結果皆為陰性，為求謹慎同步進行全校日間部學生採檢，新興高中明天預防性停課1天，相關疫調進行中。（編輯：李錫璋）1110224

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