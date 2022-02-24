尖石鄉學童秀創作 108幅作品訴說部落故事

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新竹縣尖石鄉多所學校的學童以畫作、雕塑、攝影等作品，訴說部落及泰雅文化動人故事，即日起在竹東鎮樹杞林文化館展出。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月24日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）尖石鄉多所學校的學生以畫作、雕塑、攝影等藝術形式，用108幅作品訴說部落及泰雅文化動人故事。新竹縣長楊文科今天說，即日起在竹東鎮樹杞林文化館展出，邀請民眾欣賞。

楊文科透過新聞稿表示，尖石鄉的前山尖石國中、梅花國小、新樂國小、尖石國小、錦屏國小、嘉興國小、義興分校等學校，近年透過教育部、縣府的計畫，協助和支持各校教師教學互助。

尖石國中學生蔣瑋柏表示，每年最開心的是參與祖靈祭，大家一起環繞著唱歌，慶祝小米豐收，如今傳統祭典逐漸式微，他用繪畫記錄部落這項傳統，因此，以圖畫呈現泰雅族祖靈祭，部落耆老、家人手勾手唱歌的歡樂和藹樣貌。

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梅花國小校長何松瑀表示，部落沒有才藝班，學校成為學生學習藝文唯一管道，這次展覽首次集結尖石的前山學校，讓民眾能近距離接觸到尖石學童的藝文魅力，也讓學童能與外界交流。

尖石國中校長彭清宏向中央社記者表示，今年首次舉辦學生藝術聯展，全部作品有108件，每一個作品都能看見孩子的創造力，也盼讓孩子們的藝術才華被看見，希望未來能持續辦理。即日起在竹東鎮樹杞林文化館展出至3月9日止。（編輯：方沛清）1110224