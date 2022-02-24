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東港漁港深水碼頭完工1年多 迎來首艘大船返鄉

2022/2/24 17:11（2/24 17:21 更新）
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屏東縣東港漁港深水碼頭民國109年底完工，終於迎來第一艘CT6大型遠洋漁船。過去只能長期泊靠高雄小港的「東鴻899號」492噸魚貨運搬船，24日頭一次駛入自己的母港東港漁港泊靠卸魚（東港區漁會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月24日
屏東縣東港漁港深水碼頭民國109年底完工，終於迎來第一艘CT6大型遠洋漁船。過去只能長期泊靠高雄小港的「東鴻899號」492噸魚貨運搬船，24日頭一次駛入自己的母港東港漁港泊靠卸魚（東港區漁會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月24日
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）屏東東港漁港深水碼頭民國109年底完工，迎來第1艘CT6大型遠洋漁船，過去只能長期泊靠高雄小港的「東鴻899號」（CT6-0502）492噸魚貨運搬船，今天首度返鄉靠港。

「東鴻899號」（CT6-0502）492噸魚貨運搬船船身吃水滿載約5米，今天頭一次緩緩駛入自己的母港東港漁港泊靠卸魚，當船順利泊靠碼頭，全船因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫緣故，在地東港人的船主林家宇隔著檢疫圍籬和10多漁工興奮互相招手。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸透過新聞稿表示，這是深水碼頭109年底完工啟用後，第1艘進港的大船，大船返鄉美夢成真。

鄭鈺宸表示，東港、琉球漁民經營數十艘CT6大型遠洋漁船，過去因東港鹽埔漁港東港泊區水深不足無法返鄉，必須到高雄前鎮或小港卸魚後再轉運，因距離、拍賣因素影響收入，「大船返鄉」卸魚整補聲浪不斷。

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行政院長蘇貞昌108年2月訪視東港時，指示立即辦理「東港泊區深水碼頭整建工程」，整建工程耗資新台幣3億元，由原3米水深改建為6米深，108年7月動工，109年底全部完工，從設計發包到施工完成僅花17個月就完工。

鄭鈺宸表示，東港鹽埔漁港能提供大型漁船和運搬船回母港東港卸魚整補，以活絡地方經濟，可同時泊靠20艘以上千噸級漁船，1800噸級的大型遠洋漁船也能直通東港，鼓勵在地青年漁民返鄉從漁。（編輯：謝雅竹）1110224

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