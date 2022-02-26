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東豐自行車綠廊新造景 高接梨、椪柑果汁座椅吸睛

2022/2/26 12:23（2/26 12:41 更新）
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台中市政府優化「東豐自行車綠廊」既有2處自行車驛站周邊環境並創造驛站主題性，8.8公里驛站融入在地特色，以在地水果話題設置超大型高接梨、椪柑果汁座椅，相當吸睛。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月26日
台中市政府優化「東豐自行車綠廊」既有2處自行車驛站周邊環境並創造驛站主題性，8.8公里驛站融入在地特色，以在地水果話題設置超大型高接梨、椪柑果汁座椅，相當吸睛。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年2月26日
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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中市政府改善東豐自行車道、后豐鐵馬道周邊環境，打造超大型高接梨、椪柑果汁座椅，另還有漫步星球與極光泡泡主題休憩區，創意亮點讓遊客感受療癒魅力。

台中市觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，提供單車族更安全舒適的休憩環境，編列預算改善東豐自行車道及后豐鐵馬道周邊景觀設施，今年1月底竣工啟用。

觀旅局表示，優化「東豐自行車綠廊」既有2處自行車驛站周邊環境並創造驛站主題性，8.8公里驛站融入在地特色，以在地水果話題設置超大型高接梨、椪柑果汁座椅，繽紛可愛的水果增添騎乘話題性。

10.2公里驛站打造漫步星球與極光泡泡主題休憩區，融入知識教育、透過光影變化不同色彩，呈現清新活潑的氛圍；更同步修繕0.2公里櫻花平台繩索脫落與0.4公里木平台等既有休憩節點，完善自行車道設施服務品質。

「后豐鐵馬道」3.64公里處，以旅遊度假為主軸，融入在地特色，設置單車童趣模型板件打卡牆，提供遊客駐足取景拍照，也改善馬場路旁后豐自行車道路面。

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觀旅局指出，「后豐鐵馬道」起點在豐原區國道4號高架橋下方（近國豐路三段111號至141號之間），終點至后里馬場，沿線經過百年歷史九號隧道、花梁鋼橋、夫妻樹廣場及后里馬場等熱門景點，全長5.8公里。

若與「東豐自行車綠廊」相接，則為總長19公里獨特懷舊魅力的自行車專用道，途經石岡水壩、東勢客家文化園區等自然生態及景觀建築等熱門景點，沿途的景觀相當豐富，平緩好騎，並設有休憩區、解說牌和指示牌等設施，適合好友騎乘或親子同遊。（編輯：謝雅竹）1110226

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