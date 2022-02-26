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永靖第一公墓土地公被檢舉違建 鄉公所緊急補照

2022/2/26 21:09（2/26 21:36 更新）
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彰化縣永靖鄉第一公墓有座近3公尺高的土地公像被檢舉是違建。鄉公所26日指出，待第一公墓簡易追思堂完工後，會連同土地公像一起向縣府申請補照，讓土地公像合法。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月26日
彰化縣永靖鄉第一公墓有座近3公尺高的土地公像被檢舉是違建。鄉公所26日指出，待第一公墓簡易追思堂完工後，會連同土地公像一起向縣府申請補照，讓土地公像合法。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年2月26日
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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）彰化永靖鄉第一公墓有座近3公尺高土地公像，遭民眾檢舉為違建。永靖鄉公所指出，第一公墓簡易追思堂今動工興建，等完工後會連同土地公一起向縣府申請補照，讓土地公像合法。

彰化縣永靖鄉公所今天在永靖鄉第一公墓舉辦「簡易追思堂新建工程」動土典禮，永靖鄉長詹木根接受媒體聯訪時說，鄉公所在第一公墓興建簡易追思堂，其中鄉公所自籌新台幣1500萬元，縣府補助500萬元，新的追思堂共設置3廳，佔地約300平方公尺，預計明年初完工。

詹木根指出，永靖鄉第一公墓使用超過30年，公墓剛設立的時候就設置土地公像，守護公墓土地，3年多前公墓增設追思堂，但有民眾檢舉追思堂所在的土地地目不符，土地公像也是違建，於是拆除追思堂。

詹木根指出，當初拆除的追思堂原為公墓倉庫，後來是因民眾治喪有需求才改建為追思堂，地目確有問題才會拆除，但很多公墓都設有土地公像，30多年前蓋公墓時，沒有申請執照，縣府會勘後認為只需補申請建築雜項執照。

詹木根說，等到簡易追思堂完工申請建照時，鄉公所會連同土地公像一起向縣府申請雜項執照，讓土地公像合法。（編輯：卞金峰）1110226

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