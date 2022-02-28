夫妻重機環台第100圈 三太子陪騎好吸睛

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來自桃園熱愛騎重機的玄天龍、Jennifer夫妻趁著連假進行環台第100圈挑戰，28日在各地車友陪伴下抵達台東，在陪騎隊伍中，還有九天民俗技藝團的三太子。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年2月28日

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（中央社記者李先鳳台東縣28日電）來自桃園熱愛騎重機的玄天龍和妻子Jennifer，利用連假進行環台第100圈壯舉，今天在各地車友陪伴下抵達台東，陪騎隊伍中還載著九天民俗技藝團的三太子，非常吸睛。

省道台9線往台東的路上，龐大的美式重機車伴隨著轟隆的引擎聲，引來民眾側目，這群來自全台各地的車友，都是為了陪伴玄天龍與Jennifer的「環台100圈永恆紀念之旅」而來。

玄天龍接受媒體聯訪表示，因為熱愛重機，2009年開始帶著妻子跟著一群車友開始第1圈環島，在2010年第3圈時，到台東跨年迎接百年曙光，不料卻僅見到烏雲滿天，同行車友便跟著起哄要他載著妻子環島100圈，當時只是隨口說說，沒想到能一路堅持13年終於完成。

13年來，夫妻環台過程中，不只結識各地車友，也串連下鄉公益活動。不過，2020年第97圈環台時，在台東大鳥發生嚴重車禍差點喪命，經過多次手術治療康復後，仍不改對重機的熱愛，換車繼續環台挑戰。

玄天龍在美式重機車界具名氣，夫妻都熱愛騎乘重機，除了國內，也常出國騎乘，包括美國、日本、新加坡、馬來西亞等地都有他們的足跡。

這次陪騎隊伍中，還有九天民俗技藝團團長許振榮載著三太子。許振榮說，重機不是外界想像的飆車、耍帥，玄天龍夫妻就是重機界最好的示範，重機也可以安全騎乘，同時能享受各地的好山好水。（編輯：郭諭儒）1110228