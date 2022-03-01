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華興案未公布調查報告 中市府：為保護個資

2022/3/1 17:50（3/1 18:41 更新）
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台中市政府1日公布華興托嬰中心虐嬰案裁處結果，時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸（圖）召開記者會轉達陳情家長意見，質疑市府未公布調查報告。（吳佩芸服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月1日
台中市政府1日公布華興托嬰中心虐嬰案裁處結果，時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸（圖）召開記者會轉達陳情家長意見，質疑市府未公布調查報告。（吳佩芸服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年3月1日
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）有關華興托嬰中心虐嬰案，台中市政府今天公布裁處結果，有家長質疑市府未公布調查報告，對此，市府社會局表示，依法不得揭露保護案件個資，所以無法公布調查報告。

對於華興托嬰中心虐嬰案，經過社會局重新全面調查，今天公告裁處結果，包括黃姓、簡姓及林姓等3名托育人員對眾多幼童有多次、反覆不正當行為，依違反兒少權法，各加重裁罰15萬元並公告姓名，10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

至於托嬰中心簡姓負責人則對托嬰中心照顧管理有重大疏失，社會局依兒少權法加重裁罰30萬元，托嬰中心停辦1年並公布名稱及負責人姓名。

時代力量台中黨部南屯區主任吳佩芸下午召開記者會，對社會局今天公布的裁處結果轉達受害陳情家長意見指出，家長質疑市府目前裁罰依據的事實是否準確，根據市府裁罰公告提到，有5名嬰兒受虐及3名托育人員施虐，但事實上，陳情家長們近日檢視部分監視器畫面發現，應有8名不同嬰兒受虐。

吳佩芸表示，家長們希望社會局應該在裁罰時一併公布調查內容，而不是只單作一個比1年前的原處分較重的裁罰，就代表說明一切。

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她說，有家長甚至在向社會局要求看其他影片時，受到各種行政程序上的阻擾，相當不順利。市府應儘速公開說明調查報告的完整內容，並釐清諸多疑點。

社會局對此回應說明，基於兒少權法規定，不得揭露保護案件個資，所以無法公布調查報告，但社會局已於2月25日發文給托嬰中心，要求托嬰中心必須於收文7天內舉辦家長說明會，也已主動告發3名托育人員，將相關事證送交檢調單位。因部分家長尚未同意社工訪視，社會局也持續積極聯繫中，以提供家長必要的協助。（編輯：卞金峰）1110301

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