荔枝椿象族群侵入台東 聚集台灣欒樹和龍眼樹

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荔枝椿象日前侵入台東，主要聚集在台灣欒樹和龍眼樹，台東區農業改良場將採用生物防治法，釋放荔枝椿象天敵平腹小蜂，減少轄區荔枝椿象危害。（台東區農業改良場提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年3月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）近年出現在台灣中南部的荔枝椿象蟲，日前發現已侵入台東，主要聚集在台灣欒樹和龍眼樹，台東區農業改良場將引進天敵加以防治並呼籲民眾勿碰觸荔枝椿象噴出的臭液。

農委會台東區農業改良場植物保護研究室副研究員兼課長蔡恕仁今天告訴中央社記者，近日接獲通報台東縣政府周圍停車場發現1棵荔枝樹上停棲許多成蟲，並發現有卵塊，進行樹勢修剪，捕獲近百隻成蟲。

2月底關山鎮也通報，發現疑似荔枝椿象，台東場派員確認後，調查發現關山鎮荔枝椿象族群數量頗多。

蔡恕仁說，發現族群分布範圍甚廣，主要聚集於龍眼或台灣欒樹上，適值目前氣候逐漸回溫，可發現黃褐色的荔枝椿象於樹冠間飛行，並有許多成蟲正在交尾，葉背亦可發現卵塊。

蔡恕仁表示，台東場曾於民國108年5月接獲台東市種苗業者通報，自彰化地區輸入之荔枝苗木發現荔枝椿象若蟲，研判為單點發生並移除；後續經各地辦理講習會宣導認識荔枝椿象，這段時間均未接獲通報，直到近日才出現族群的通報。

由於目前發生區域均位於市區，人口稠密，無法使用化學防治；台東場已聯繫苗栗區農業改良場，將採用生物防治法，釋放荔枝椿象的天敵－平腹小蜂，以減少轄區荔枝椿象危害。

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台東區農業改良場發布新聞稿表示，荔枝椿象原本分布於南亞與東南亞地區，86年首次於金門發現，98年在高雄市小港發現，由於其飛行能力佳，近年來成為侵入台灣中南部的重要害蟲。荔枝椿象具刺吸式口器，成蟲體呈黃褐色，若蟲體型為長方形，初孵化時呈紫紅色，隨著齡期增加逐漸轉為橙紅色或淡橙色。

此昆蟲不僅會危害荔枝、龍眼，民眾若不慎觸碰其噴出的臭液則會引發皮膚灼熱及刺痛感，呼籲台東縣民眾小心提防，勿碰觸或試圖捕捉，以免遭臭液噴濺皮膚，發生灼傷，若有防治上的問題可洽台東場植物保護研究室。（編輯：陳仁華）1110302