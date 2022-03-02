更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

推動智慧農業 高市補助計畫3月底前受理申請

2022/3/2 13:28（3/2 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為協助農產業智慧化，高雄市農業局2日邀集智慧農業相關廠商和農友齊聚一堂，進行推廣展示媒合。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月2日
為協助農產業智慧化，高雄市農業局2日邀集智慧農業相關廠商和農友齊聚一堂，進行推廣展示媒合。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高市農業局推動智慧農業設備補助計畫，盼藉此降低人力需求，提升農業生產效率及量能。農業局表示，今年智慧農業補助計畫有4類，最高補助上限新台幣50萬元，即日起到3月底受理申請。

為協助農產業智慧化，農業局推動智慧農業設備補助計畫，並與產官學公私協力組成智慧農業服務平台，今天更邀集智慧農業相關廠商和農友齊聚一堂，進行推廣展示媒合，有上百名農友和廠商參與。

高雄市政府農業局發布新聞稿表示，今年推出的智慧農業補助計畫，內容包括感控系統、環控系統、智慧生產機具及智慧服務4類，最高補助1/2、上限50萬元，即日起到3月底止，可由所屬農會或合作社協助向農業局申請。

農業局表示，為協助農友了解農產業智慧應用，農業局已建置「高雄農來訊」平台，整合地理資訊、氣象資訊、農情資訊、市場價量等資訊，提供農友免費的智慧服務。今年「高雄農來訊」更新增AI木瓜成熟度辨識功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

農業局指出，根據調查統計，約有7成農友對於環境智慧感測及控制部分有興趣，另3成農友對自動割草車、無人植保機等智慧生產機有需求。農業局今天邀18間廠商針對農民需求提供解方，協助農友取得適合的智慧服務。

農業局副局長王正一表示，未來也會持續針對農民需求媒合民間廠商，讓民間資通訊產業能順利導入農業產銷；也歡迎有意願的農友在3月底前，由所屬農會或合作社協助向農業局申請補助。（編輯：陳仁華）1110302

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族