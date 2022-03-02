行人號誌按鈕高度引討論 北市府：大致符合需求

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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市部分路口設有行人觸動號誌按鈕，確保過馬路安全，不過議員黃郁芬接獲陳情指按鈕高度恐引發小學生安全疑慮，北市交工處今天指出，高度是參考中央規定，大致符合市民需求。

無黨籍台北市議員黃郁芬發布書面質詢，北市部分路口設置行人觸動號誌按鈕，民眾要通過馬路，按壓按鈕，原本閃光號誌會轉為紅綠燈，接獲家長陳情，認為行人觸動號誌按鈕高度恐影響國小學童通過馬路安全。

黃郁芬說，調資料發現，行人觸動號誌按鈕設置高度離地面約120公分，若身高不高的國小學童要過馬路，可能出現因按不到號誌按鈕直接穿越馬路，引發後續安全問題，且按鈕高度可能導致身障者難以使用，要求交工處盤點相關設置，維護市民安全。

台北市交通管制工程處交通規劃科長謝霖霆接受媒體訪問說，行人觸動號誌按鈕高度是參考中央規定，大致符合市民使用需求，會視個案狀況，研擬微調高度可能性。

他表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則，行人觸動號誌按鈕高度為100公分至140公分，北市設高度為120公分，相關資料顯示，國小一年級學童平均身高約120公分，對小朋友而言，應不至於無法按壓按鈕。

謝霖霆說，全市共有392處路口設行人觸動號誌按鈕，設置地點路口平時為閃光燈號，若民眾要過馬路，按下按鈕後會變三色燈號，且是評估人車流量較低或某些時段較少人使用路口，才設置觸動號誌按鈕，確保行人安全。

他指出，民眾若發現號誌或按鈕故障，可打市民熱線1999通報，會立即派員搶修。（編輯：李亨山）1110302