金門台灣好行雙料第一 獲獎單位分享榮耀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣在交通部「運輸資料流通服務平台（TDX）」加盟協作單位績優評獎獲得票證組佳作，「台灣好行金門線」獲得雙料第一，獲獎單位3日在縣政會議中獻獎。副縣長李增財（左2）頒贈有功人員感謝狀。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年3月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣在交通部「運輸資料流通服務平台（TDX）」加盟協作單位績優評獎獲得票證組佳作，「台灣好行金門線」獲得雙料第一，獲獎單位今天在縣政會議中獻獎，分享榮耀。

縣府發布新聞表示，縣府配合交通部公共運輸票證政策，整合公共運輸運行資訊及開發各公共運輸即時資訊APP「金門公車」等，提升整體服務品質，在「TDX」加盟協作單位績優評獎活動中，榮獲票證組佳作。

新聞稿並指出，「台灣好行金門線」以金門全島6條路線，提供創新便民導覽、劃位系統等，在觀光局2021年台灣好行服務管理及服務品質優化作業滿意度評比中，再創佳績，縣府及金門縣公共車船管理處，再度分別蟬聯「郵輪式公車」推動單位組及客運業者組第一名。這是車船處連續7年（2015年至2021年）拿下客運單位首獎，金門縣政府則是連續5年（2017年至2021年）獲得推動單位第一名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府今天召開擴大及鄉鎮業務協調會報暨縣府會議，會中，觀光處長丁健剛及車船處長吳志偉代表獻獎給一同努力的伙伴，與縣府團隊分享榮耀。副縣長李增財頒發感謝狀給領團解說員協會與車船處推選的績優代表，包括解說員張玉鈴、陳美玲、蕭麗君，以及車船處司機陳用盛、黃啟豪，勉勵工作人員優質表現，期許團隊再創佳績。

丁健剛表示，台灣好行金門線屢獲獎肯定，第一線服務人員的付出功不可沒，未來因應金門大橋通車，將持續推動打造台灣好行金門品牌，營造友善好客旅遊環境。（編輯：黃世雅）1110303