環球科大學生愛上山林 生態攝影作品義賣助弱勢

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（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）環球科技大學觀光與生態旅遊系學生池沛玲因課程學習進而愛上鳥類攝影，數度獲得國際賞鳥大賽佳績，她認為只要有心，夢想並非遙不可及，今天捐出作品義賣，當作學校弱勢助學基金。

池沛玲除了在校成績優異，另考取導遊領隊、潛水、自行車領騎等專業證照，且數度獲得國際賞鳥大賽佳績，尤其在2020大雪山賞鳥大賽中勇奪社會組冠軍，成為該比賽史上最年輕的冠軍得主，成為各界矚目的焦點。

池沛玲今年6月畢業，環球科技大學今天為她舉辦「心手相連-山林飛羽生活紀事錄」畢業攝影展，共展出46幅作品，紀錄她的學習點滴；池沛玲今天在攝影展上傳授用手機加單筒望遠鏡的拍攝方法，並分享學習心得。

池沛玲在記者會上表示，她的學習機會和成就主要源自學校培育和家人的支持，因此，希望舉辦攝影展呈現學校菁英計畫培育的成果，同時義賣展出作品，每幅作品依據拍攝難易度制定價格，義賣所得捐贈環球科大弱勢助學基金，回饋母校，期盼學弟妹獲得自我實現機會。

池沛玲認為，只要有心，專業賞鳥與鳥類攝影對學生並非遙不可及。她從原先只認識麻雀、鴿子和老鷹，接觸賞鳥領域後發現台灣面積雖小，卻有紀錄在內的有數百種鳥，其中30種為特有種。

池沛玲為了追鳥，跑遍全台各地，有時還搭機到離島，她佩服體積嬌小的候鳥每年在特定的季節遷移，從中感受到大自然的神奇力量。

「心手相連-山林飛羽生活紀事錄」畢業攝影展從即日起至15日在環球科技大學藝術中心展出，透過池沛玲的鏡頭認識山林。（編輯：黃世雅）1110303