迎太魯閣馬拉松上萬人潮 2市集享美食遊花蓮

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太魯閣馬拉松5日起跑，活動當天花蓮新城火車站前設置百餘攤位的原夢市集，鄰近車站的練習曲書店創辦人胡文偉（左）也邀集在地創業青年同步舉辦汗味市集，盼讓跑者及加油團透過美食認識花蓮。（胡文偉提供）中央社記者張祈傳真 111年3月4日

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）太魯閣馬拉松5日起跑，主辦單位預估帶來上萬人潮，活動當天花蓮新城火車站前設置百餘攤位的原夢市集，練習曲文創也邀集在地創業青年同步舉辦汗味市集，透過美食認識花蓮。

花蓮縣政府觀光處統計，鄰近賽場的新城鄉飯店、民宿訂房率接近滿房，住宿人潮往南延伸至花蓮市，花蓮火車站周邊飯店訂房率也接近滿房。

花蓮縣政府觀光處發布新聞稿指出，因應太魯閣馬拉松人潮，在13鄉鎮市主要幹道的萬盞大紅燈籠也將展延至6日，讓選手、加油團沿著燈籠喜意暢遊花蓮。

活動當天9時起至下午4時，新城火車站前設有「原夢市集」，規劃原住民特色餐點、在地文創商品區共百餘攤，鄰近車站的練習曲書店也設有「汗味市集」。

練習曲創辦人胡文偉告訴中央社記者，練習曲文創為地方培育單位，透過經濟部中小企業處指導，輔導在地青年創業，建立商業模式獲利，實踐理念與社會企業責任。

胡文偉說，汗味市集7個攤位全是創業青年，包括選用在地農產製作的豆花店、小油菊飲品，還有飛魚卵、干貝、墨魚烤香腸、剝皮辣椒湯及鹹豬肉潛艇堡等。

胡文偉說，透過太魯閣馬拉松賽事讓這群剛創業、育成中的青年老闆曝光機會，傳達創業理念，從民眾回饋中改善，也讓跑者透過美食認識花蓮。（編輯：吳協昌）1110304