北市碧山露營場新設施申請不便 4月可網路作業

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（中央社記者劉建邦台北5日電）台北市工務局重新打造碧山露營場營區，但採台北通APP申請營位，民眾向議員反映造成不便。大地處今天表示，因新增營位，需要修正系統，新系統估4月初上線，可提供網路申請。

台北市工務局大地工程處發布新聞資料指出，碧山露營場森林營區即將開放，規劃打造最新設施，包含8座營位、4間乾濕分離親子淋浴間、串聯營區空中廊道，目前為免費提供民眾體驗，並採台北通APP申請。

無黨籍台北市議員黃郁芬發布書面質詢表示，接獲陳情，指稱民眾要申請碧山露營場時發現僅能以台北通APP申請或備妥文件前往現場辦理，造成不便。

她說，北市議會先前已通過決議，要求北市府針對所屬機關提供公共服務設施時，應提供多元申請方式。為保障市民權益，露營場應開放除台北通以外的申請方式。

台北市大地處森林遊憩科長潘信元接受媒體電訪時指出，碧山露營場因重新打造，規劃新增營位，需重新擴充申請系統，預定4月初完成新系統，屆時將可提供網路等多元申請方式，但因近期仍在修正系統，才會建議民眾可先用台北通申請。

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大地處表示，碧山露營場海拔約350公尺，串聯碧山巖、白石湖吊橋及大崙頭山等景點，民國108年起規劃特色營位，廣受民眾喜愛。

大地處指出，因發現營位有供不應求狀況，為服務市民，規劃在林間步道打造森林營區，今年4月1日將對外開放，內有新設親子淋浴間及串聯南北營區全長80公尺空中廊道，讓露營空間最大化，露營場申請使用資訊可至官方網站查詢。（編輯：戴光育）1110305