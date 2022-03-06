觀看電影「時代革命」 鄭文燦發文為香港人加油

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市長鄭文燦今天到電影院觀看「時代革命」，見到香港青年爭取自由成為抗爭者，相當感動也沉重，他除了為香港人加油，也深信，在心中的熱情與覺悟，可以扭轉、改變時代。

鄭文燦晚間在臉書（Facebook）發文表示，大學時代台灣仍是威權時期，他與一些人參加、發起了學生運動、民主運動，當時每一次街頭抗爭、布條與標語、警民對峙的場景，就如同影片裡一樣。只是，時代革命紀錄片中的港青，面對的威權體制更為巨大、更為無情。

鄭文燦說，影片中看到新一代的香港年輕人，代表香港人寫下香港要告訴世界的故事，香港人要保有自由、追求民主，讓香港成為一個獨特的存在。「港青以手足之情集結成伍，在每一個抗爭現場，勇敢面對港府的警隊，要喚起香港人的覺醒，創造屬於自己時代的革命，令人動容。」

鄭文燦指出，台灣的民主是歷經了一次又一次的衝撞，才從這個島嶼成長茁壯。1950年代到80年代的白色恐怖，剝奪了許多人的生命與青春，在那個黑暗的時刻，先行者前仆後繼，承擔了難以承受的苦難。

鄭文燦說，他成長於1980年代，台灣由威權走向民主的大時代。受民主洗禮的世代，DNA都被改寫了，民主是這個世代的人共同信仰，而台灣是大家共同的感情所在。台灣與香港同樣走在歷史的浪頭上，心裡或許藏著莫名的恐懼，但是催促台灣與香港往前走的，是對民主與自由的渴望，深信在心中的熱情與覺悟，可以扭轉時代、改變時代。

鄭文燦表示，香港面對的處境跟台灣有很大的不同，但同樣面對中國巨大強權的威脅，人民的心情是一樣的。「我們戒慎但不退縮。因為，我們都是民主之子。」

鄭文燦說，現在發生在烏克蘭的一切，既遙遠卻又很清晰。為了國家的自由，烏克蘭人民選擇義無反顧地保護自己的土地。

鄭文燦指出，看到香港人用勇氣與犧牲來述說這段故事，一幕幕的畫面，讓人震撼又心疼，他說，「相信時代的革命，起跑點就在這裡。黎明不會一天就到來，但香港人心中有光。」（編輯：李錫璋）1110306