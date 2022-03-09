台中大火6死綠營批盧秀燕擬售社宅用地 市府駁斥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中套房大樓火警釀6死6傷慘劇，讓弱勢、租屋族居住安全再受關注，民進黨籍立委林靜儀（右3）9日與同黨台中市議員江肇國（右2）、李天生（左3）、林德宇（右）、張家銨（左）、楊典忠（左2）等人共同召開記者會，呼籲市府重視弱勢及租屋族的居住權益。（林靜儀服務處提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月9日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中9日電）台中大火釀6死，綠營民代今天質疑，火警凸顯居住正義問題，台中市長盧秀燕卻計畫將清水區社宅用地出售。台中市府表示，土地在前任市長任內就不列入社宅開發，將加強社宅推動。

台中套房大樓火災造成6死6傷，民主進步黨籍立委林靜儀今天與台中市議員江肇國、李天生、林德宇、張家銨、楊典忠等人共同召開記者會，呼籲台中市府重視弱勢及租屋族的居住權益。

林靜儀會中表示，她的選區龍井、沙鹿地區有不少青年學子因宿舍空間不足，需要自行在外租屋，對於在台中求學、就業的廣大年輕人及弱勢族群而言，基於現實經濟條件及租屋市場考量，往往只能選擇空間相對擁擠住宅大樓、消防安檢狀況不佳的房子作為居所。

林靜儀指出，盧秀燕上台後，就規劃將原本清水區鰲峰段的社會住宅用地處分，社會住宅對弱勢及青年而言相對重要，呼籲市府應嚴正檢討社宅政策，若社宅蓋不起來，市府應盤點周邊空房或與業者合作，滿足青年及弱勢者的租屋需求。

民進黨台中市議會黨團總召江肇國表示，黨團一再呼籲市府務必落實社宅興建政見，盧秀燕的4年市長任期快結束，但可實際入住的僅1000多戶，「社宅政見可說是跳票的」，而「社宅沿著捷運線蓋」的大餅更是1戶都沒有，不要再讓居住弱勢者永遠生活在安全威脅中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對此，台中市政府發布新聞稿指出，清水區鰲峰段土地在前台中市長林佳龍任內，曾委託辦理先期規劃，經調查青年勞工租屋需求低，基地內公私有土地權屬及巷道繁雜問題，建議不適合開發社會住宅；從辦理先期規劃至決議不列入社宅開發，皆在林佳龍任內裁定，也從未正式納入社宅基地。

台中市府表示，目前台中市社宅計22處基地，第1階段已動工、興建中、已完工共計5508戶，已提前達標；第2階段啟動政府自建，整體興辦量總計已達6953戶，將持續加強社宅推動。（編輯：戴光育）1110309