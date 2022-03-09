台南瑞復益智中心建物老舊 募款整建短差700萬

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私立天主教瑞復益智中心位於台南市漁光島，因年代已久，去年經專業評估發現耐震力不足，益智中心1月起發動修繕募款活動，目標在3月底前募得新台幣2600萬元，至今還短差約700萬元，縣府9日呼籲社會各界響應支持。中央社記者楊思瑞攝 111年3月9日

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）位於台南市漁光島的私立天主教瑞復益智中心，因建物老舊被評估為耐震能力不足，需進行補強，1月對外發動募款至今仍短差約新台幣700萬元，台南市社會局也鼓勵社會大眾響應。

據瑞復益智中心官網資料，中心於1974年由美籍修女安美麗創辦，1976年由美籍神父甘惠忠接辦、1992年由瑞士籍神父吳道遠接任，是台南第一個辦理發展遲緩兒童早期療育單位，目前為服務發展遲緩嬰幼兒及心智障礙或多重障礙人士的日間照顧機構。

瑞復益智中心行政教學大樓為1984年底落成，因年代已久，陸續出現滲水、局部鋼筋外露等情形，去年經建築師公會與土木技師公會評估耐震能力不足，台南市政府要求限期改善，否則可能面臨連續罰鍰甚至停止使用。

瑞復益智中心社會事務組長林詩瑜今天告訴中央社記者，需施工補強建物面積約800多坪，經土木技師初估經費約2600萬元，中心無力負擔這筆龐大經費，後來與募資平台合作，於1月10日起發動募款活動，目標是在3月底募得2600萬元，至今還短差約700萬元。

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林詩瑜表示，除了在募資平台獲得的捐款，近期也有些長期資助者和善心機構直接向中心接洽，台南市政府社會局也提供不少幫助，希望能順利募得所需經費，儘快展開結構補強工程。

台南市社會局承辦人員表示，瑞復益智中心長期服務發展遲緩兒童與身心障礙者，並與社會局合作推動各項身心障礙福利服務，關於建物補強經費，市府除協助向中央申請補助，並運用台南市公益平台宣傳，鼓勵社會大眾共同響應，讓中心繼續提供安全無虞的服務空間。（編輯：李錫璋）1110309