感念馬偕來台150週年 淡水教會感恩禮拜緬懷貢獻

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加拿大傳教士馬偕在西元1872年3月9日下午3時抵達新北淡水地區，今年適逢馬偕來台150週年，淡水教會也特別選在9日下午3時舉辦「馬偕上陸淡水宣教150週年感恩禮拜」活動。中央社記者王鴻國攝 111年3月9日

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（中央社記者王鴻國新北9日電）為感念馬偕來台灣宣教150週年，台灣基督長老教會淡水教會今天在淡水禮拜堂舉辦感恩禮拜，新北市長侯友宜也到場參與，共同緬懷馬偕在台灣醫療及教育上的努力與付出。

馬偕於1872年3月9日下午3時抵達淡水，在台灣做出傳教醫療及教育等貢獻，淡水教會今天下午3時舉辦「馬偕上陸淡水宣教150週年活動暨感恩禮拜」活動，侯友宜也到場參與活動。

禮拜是由牧師鄭浚豪擔任司禮者，活動中還邀請淡江大學歷史學系學生演出馬偕等傳教士於150年前來台的短劇，最後還上演穿越戲碼，由扮演馬偕的學生向「知府」侯友宜致意及贈送口罩，帶動現場輕鬆氣氛。

侯友宜也和牧師及教友聆聽聖歌及聖經吟誦，共同見證馬偕愛台灣的精神。

侯友宜禮拜後接受媒體聯訪表示，馬偕用醫療教育傳教來造福台灣，讓民眾安居樂業，希望能如同馬偕所說的一句話「寧願燒盡，不願鏽壞」，用自己生命燃燒來照亮這塊土地，用愛和服務精神讓新北更好，讓台灣更有希望。（編輯：李錫璋）1110309

加拿大傳教士馬偕在西元1872年3月9日下午3時抵達現今新北市淡水地區，隨後並在台灣做出傳教醫療及教育等重大貢獻。今年適逢馬偕來台灣宣教150週年，讓淡水地區馬偕紀念銅像再成打卡熱點。中央社記者王鴻國攝 111年3月9日

今年適逢馬偕來台灣宣教150週年，多場紀念活動陸續舉行，位在新北市淡水區的馬偕當年登岸地點設有紀念銅像，也再度成為打卡造訪熱點。中央社記者王鴻國攝 111年3月9日