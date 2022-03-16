粗心女騎士一路大灑幣51萬 好心路人們幫撿回50萬

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（中央社記者王鴻國新北16日電）新莊昨晚有路面灑滿鈔票，約10名好心路人紛撿取送至派出所，卓姓女失主接到電話才驚覺借來51萬開店錢掉了，幸被撿回50萬，事後臉書感激，深刻體會果然台灣最美風景是人。

42歲卓女向友人借了新台幣50萬元打算開飲料店，昨 晚7時許騎機車行經新莊新北大道三段時，疑因背包掉落且拉鏈沒有拉緊，導致包包內借來的錢和她自己的1萬元現金，以及金融卡、證件等灑滿路面。

現場約有10名路人紛協助撿拾，將遺落現金及證件一併拿至派出所。警方發布訊息表示，因民眾拾獲金額龐大，警方會同報案人至便利商店商借點鈔機進行點鈔，經清點共撿回49萬9967元，且證件均在，警方製作筆錄後全數發還報案人。

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卓女事後在臉書（Facebook）社群上貼文表示，在回家的路上接到陌生電話，對方問是否有一個藍色的背包掉了，鈔票飛滿路，有10多人在撿，她們盡量幫忙撿了，可能沒有辦法全部撿回來，要她趕快去派出所領回。

卓女貼文說，她得知後心都涼了，心想下半輩子大概都要還債了，能撿回來一半就是她的幸運了，她趕到派出所領回失款並不停向4名協助撿拾的好心人士道謝，她此時才深刻體會台灣最美風景果然是人。（編輯：陳仁華）1110316