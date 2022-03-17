更多編輯台推薦新聞：
林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍
運動

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣
國際

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基隆個案檢出Omicron新序列 本土傳播鏈增至17條
首頁 / 地方

斗六人行道旁綠地被停車佔用 警稱設警告牌後開罰

2022/3/17 15:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林斗六市公園路人行道綠地遭停車佔用，由於車輛要停進綠地，須行駛過人行道，易出現人車爭道，斗六分局今天回應，綠地不適用道路交通管理處罰條例規定，待設警告牌後立即告發。

斗六警分局副分局長黃仁男今天接受媒體聯訪時指出，民眾反映斗六市公園路消防局至監理站路段違規停車，警方會加強此路段執法，只要發現有車輛行駛過人行道，將依道路交通管理處罰條例告發。

記者追問，警方執法時發現已穿越人行道，停在綠地上的車輛會開罰嗎？黃仁男回應，綠地不適用道路交通管理處罰條例規定，目前停在人行道旁綠地上的車輛依規定仍無法開罰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃仁男表示，警方14日會同雲林縣府工務處、斗六市公所、雲林監理站等相關單位辦理現地會勘，將由管理單位斗六市公所在人行道旁綠地設置禁止停車告示牌，警告牌設立後如有車輛違停，警方將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款告發。

斗六警分局呼籲民眾行車及停車應遵守交通規則，切勿僥倖違規，以免影響行車安全及其他用路人安全及權益。（編輯：陳仁華）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族