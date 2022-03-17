2月寒害重創在地漁業 澎湖放流魚苗充裕漁源

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（中央社澎湖縣17日電）台電澎湖尖山發電廠和行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心，今天聯手在湖西白坑海域放流1萬尾的嘉鱲魚，為今年2月寒害重創的在地漁業，適時增裕漁業資源。

澎湖海洋豐裕與環境教育放流魚苗活動，今天下午尖山電廠經理許文忠、湖西鄉公所秘書許聖章、水試所副研究員王俊堯與社區民眾代表一起放流1萬尾嘉鱲魚，社區也將主動加強巡護，保育漁業資源。

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水試所澎湖研究中心發布新聞指出，今年2月低溫寒害，澎湖海域漁業資源遭受衝擊，考量去年與台電合作放流魚苗成果，今年再度攜手，趕在天氣回暖的季節，今天放流自行培育的嘉鱲魚苗一批，每尾約在3公分左右，讓海洋漁業資源永續。

水試所澎湖研究中心表示，今天放流的嘉鱲（Pagrus major）魚苗，有鯛中之王的美稱，在日本稱為「真鯛」，是日本料理中最高級的白肉魚類，平時棲息大陸棚區岩礁、沙質的海域或藻類叢生的海床區，以底棲甲殼類、軟體動物、貝類為食，通常為群棲性，會隨著季節改變而成群洄游，澎湖周邊海域為嘉鱲魚主要棲息地之一。（編輯：陳清芳）1110317