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苗縣西湖柚花藝術節 環鄉巴士載客漫遊鄉間

2022/3/17 17:29（3/17 17:51 更新）
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苗栗縣西湖鄉栽種文旦柚已有半世紀，每年春天雪白柚花開滿園、清香芬芳，近年經西湖鄉公所及西湖鄉農會推廣「柚花藝術節」，邀遊客到鄉內健行、賞花，成為在地特色觀光活動，今年活動將於26日登場。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月17日
苗栗縣西湖鄉栽種文旦柚已有半世紀，每年春天雪白柚花開滿園、清香芬芳，近年經西湖鄉公所及西湖鄉農會推廣「柚花藝術節」，邀遊客到鄉內健行、賞花，成為在地特色觀光活動，今年活動將於26日登場。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月17日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣西湖鄉是縣內重要文旦柚產區，3、4月正值開花期，鄉公所26日將舉辦「柚花藝術節」，推出環鄉巴士載民眾暢遊鄉間，搭配健行、音樂會等，打造在地深度旅遊體驗。

西湖鄉栽種文旦柚已有半世紀，每年春天雪白柚花開滿園、清香芬芳，近年經西湖鄉公所及西湖鄉農會推廣「柚花藝術節」，邀遊客到鄉內健行、賞花，成為在地特色觀光活動。

西湖鄉公所今天辦理「西湖柚花藝術節」記者會，苗栗縣副縣長鄧桂菊、西湖鄉長高阿賜、銅鑼鄉長謝昌年等人出席。高阿賜說，今年活動將於26日在湖東多功能活動中心登場，以「西湖宴客」為主題，規劃5輛中型巴士以循環發車方式載民眾暢遊西湖，另有柚花健行、柚花音樂饗宴、客家市集、親子DIY等系列活動。

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西湖鄉公所表示，環鄉巴士沿途設有秘密花園、吉軒農場、吳濁流藝文館、黃金一路、薰衣草基地、遊客中心、柴燒卡帕尼等停靠站，皆為鄉內具代表性與特色的在地景點。

鄧桂菊指出，西湖鄉湖東休閒農業區配合縣府辦理學習型城市計畫，種植一片薰衣草花田為食農教育據點，這片薰衣草基地將布置成打卡景點，民眾體驗完柚子花芬芳也能到薰衣草花田留下珍貴回憶，在低碳有機的西湖鄉，享受身心靈療癒之旅。（編輯：張銘坤）1110317

苗栗縣西湖鄉是縣內重要文旦柚產區，3、4月正值開花期，鄉公所26日起將舉辦「柚花藝術節」，並推出環鄉巴士載民眾暢遊鄉間。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月17日
苗栗縣西湖鄉是縣內重要文旦柚產區，3、4月正值開花期，鄉公所26日起將舉辦「柚花藝術節」，並推出環鄉巴士載民眾暢遊鄉間。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月17日
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