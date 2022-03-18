承載屏東土地最原真記憶 大武山成年禮25年回顧展

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屏東縣政府表示，大武山成年禮是大型環境教育活動，為紀念跨越1/4世紀的重要時刻，18日起特在屏東市勝利星村舉辦「大武山成年禮25週年特展」，透過志工協助聯絡歷屆參與者，蒐集25年來成年禮經典影像組成「武山百景」，並展出歷年活動服飾、登山裝備、野營炊事器材及主題海報等。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年3月18日

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）邁入第25屆大武山成年禮，不僅孕育屏東在地學子成長記憶，更是青年自我挑戰人生里程碑，縣府特別舉辦「大武山成年禮25週年特展」，邀請民眾一起回顧汗水與淚水的成年禮活動。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，大武山成年禮是大型環境教育活動，為紀念跨越4分之1世紀的重要時刻，特別從3月18日至4月17日，在屏東市勝利星村成功區舉辦「大武山成年禮25週年特展」，透過大武山成年禮志工團隊協助，聯絡歷屆參與者，蒐集25年來成年禮經典影像組成「武山百景」，並展出歷年活動的服飾、登山裝備、野營炊事器材以及主題海報。

屏東縣長潘孟安表示，回顧展裡乘載學員25年來滿滿的記憶與回憶外，環境教育更是從未停歇的活動，現場除了有時光長廊、歷年登山服裝、器具、戶外的帳篷情境模擬到室內，更將白天到夜晚的湖光山色，透過現場投影片，與全國各地及屏東在地學子分享大武山的美。

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潘孟安說，參加大武山成年禮過程中自然拉近與環境間的距離，進而培養對環境關懷，是活動堅持的初衷，學員們在山上無法使用手機及網路，藉此更親近山林，與自我共處、與自然對話並重新認識成長的土地。

屏東縣政府民政處說，回顧展裡除了當年參與者的簽名海報，還有許多裝備器材，雖不及現在的輕便有效率，但在保養得宜下，歷經20多年，陪著上千名學員登上北大武山後，仍能使用，甚至有老營燈及火爐，退役後沒有再上大武山使用，但至今依舊能發揮其光和熱，其背後的故事與情感，更勝現在新穎的裝備。（編輯：黃世雅）1110318