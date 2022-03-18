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彰縣提告攤商勝訴 舊蚵仔仁違建將被拆

2022/3/18 18:50（3/18 19:01 更新）
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彰化縣政府針對彰化市舊蚵仔仁違建做生意的10多名攤商提告，要求拆屋還地，縣府110年勝訴，攤商抗告遭最高法院駁回定讞，彰化地院30日將動工拆除地上物，已有50多年歷史的舊蚵仔仁違建將走入歷史。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年3月18日
彰化縣政府針對彰化市舊蚵仔仁違建做生意的10多名攤商提告，要求拆屋還地，縣府110年勝訴，攤商抗告遭最高法院駁回定讞，彰化地院30日將動工拆除地上物，已有50多年歷史的舊蚵仔仁違建將走入歷史。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年3月18日
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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化最牛釘子戶將被拆；彰縣府針對彰化市舊蚵仔仁違建做生意的10多名攤商提告，要求拆屋還地，縣府去年勝訴，攤商抗告遭最高法院駁回定讞，彰化地院3月30日將動工拆除地上物。

彰縣府今天發布新聞指出，俗稱「舊蚵仔仁」的違建戶占用彰化市中正路華山路交叉路口公有地，面積約有800多坪；50多年前，彰化市中正路進行拓寬，縣府將受影響住戶暫時安置在「舊蚵仔仁」空地，後來卻演變成為攤商租用公有地做生意。

彰縣府建設處人員告訴中央社記者，當時受影響住戶安置在舊蚵仔仁空地，定期付租金承租土地，不過隨時間演變，有承租戶當起二房東將土地轉租出給攤商做生意，13個門牌號碼有17戶在做生意，有的賣爌肉飯，有的開五金雜貨店。

魏明谷擔任彰化縣長時，2017年向10多名攤商提告要求拆屋還地，官司纏訟多年，最高法院判決彰縣府勝訴，攤商提抗告遭駁回定讞，彰化地方法院今年2月22日發文通知彰縣府，3月30日將執行拆除命令，拆除地上物。

縣府指出，法院執行拆屋還地後，建設處等單位將透過人行空間營造和綠美化工程，改善街景外觀，未來將整合附近私有地地主意願，將收回的公有地一併納入都更，讓老建物原地重建與再生。

記者也前往「舊蚵仔仁」違建觀察，發現整排店面只剩檳榔店及抓娃娃機店在營業，其他販賣小吃的店家大多已關門停業。（編輯：黃世雅）1110318

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