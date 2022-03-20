竹縣新埔舊行政區建築修復再利用 推動地方新發展

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣20日電）新竹縣新埔鎮舊行政區的建築為歷史建物，竹縣府文化局爭取補助推動修復再利用計畫，邀集地方業者、里長等討論，盼讓舊行政區轉身成為地方再發展的重要引擎。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，原新埔鎮公所所在的舊行政區5棟建築2017年登錄為歷史建築，目前採短期租借方式提供公部門使用，考量此區為新埔歷史街區上少有的完整公共空間，新竹縣文化局爭取補助推動修復再利用計畫。

竹縣府指出，日前於新埔鎮公所舉辦說明會，邀柿餅、柿染、文創、餐飲、農藝業者、地方創生規劃單位、周邊社區里長們出席，討論未來營運可能方向，期盼舊行政區建築群轉身成為集結社會文化動能、啟動地方再發展的重要引擎。

竹縣府表示，說明會中有人提議，可設立全國唯一「柿產業主題博物館」，綜合柿餅、柿染、柿木、柿酒等完整柿產業構面，搭配展示、餐飲、文創伴手禮、體驗工坊，吸引多元遊客。

新埔鎮公所主任秘書王偉全認為，未來營運必須有商業機制，為留住在地青壯人口，在地人士希望增加婦幼托育和兒童教育空間，另外也可設立書店、工作坊、經常舉辦交流活動，讓這處歷史建築群也能轉變成為吸引青年回鄉的創生基地。

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新竹縣文化局長李安妤表示，新埔鎮公所舊行政區建築群包含鎮公所、鎮代會、議事堂、衛生所、民眾服務站等5棟主建築物，另外還有檔案室、倉庫等附屬建物，可使用面積約689坪，土地面積約1345坪。

李安妤說，文化局彙整各界意見將提報中央，考量整體範圍廣大，目前還有社福中心、幼托使用，將採分期分區方式，爭取中央補助後續的設計和工程經費。（編輯：張雅淨）1110320