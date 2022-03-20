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議員指教育盃籃球場頻傳過滑摔傷 北市府將檢討

2022/3/20 16:01
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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北20日電）國民黨台北市議員王欣儀今天指出，台北市教育盃籃球比賽因場地過滑頻傳學童摔倒事故，要求改善；台北市教育局說，已將場地球架列入賽務檢討事項。

王欣儀今天發布新聞稿表示，近日接獲文山區永建國小家長陳情，指台北市松山國小今年舉行教育盃籃球比賽，但場地籃球架基座緊貼球場邊線並無緩衝區，造成學童上籃、搶球容易撞到籃球架，此外場地過滑，也頻傳有學童因此滑倒或撞到籃球架而受傷。

她指出，一名敦化國小球隊球員參加教育盃並於松山國小比賽時，就因撞到籃球架造成小腿嚴重骨折而送醫；同場地出事的還有永建國小球隊控球員因場地過滑而滑倒，撞到籃球架後膝蓋受傷被家長抱下場；另有球員同樣場地太滑而扭傷腳踝。

王欣儀認為，有多名家長和老師已向教育局反映場地問題，盼能轉換賽事場地至溪口國小，卻遭教育局以不符標準而否決，但也提不出相關備案，使得學童們只能在不安全的場地繼續比賽。

此外，教育局事後雖回覆會加強隊與隊賽後的地板整理，並準備大拖把供學生踩踏去除鞋底灰塵，但家長們反映19日賽事仍有很多學童滑倒。

王欣儀表示，教育局明知球場狀況，卻仍堅持在原地舉辦比賽，事故發生後也無任何備案，根本是棄學童安全於不顧，要求教育局應對賽事場地提高檢視標準且要有「備案」，而非一意孤行。

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對此，教育局表示，松山國小長期承辦大小規模籃球賽事，設備亦定期維護，去年11月18日與今年2月25進行兩次活動中心籃球場木地板修繕，地板並無反潮狀況，接獲反映後已立即請賽務學校加強賽與賽間之地板清拖，並放置大拖把布讓學生踩踏鞋底灰塵。

教育局指出，有關場地球架部分將列入賽務檢討事項，明年2間場地其中一個已擇定南港國小場地，另一個將提早挑選完善場地，以順利辦理盃賽。（編輯：李錫璋）1110320

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