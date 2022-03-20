廚餘堆肥變黑金 涵養土地創新機

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮縣環保局配合中央非洲豬瘟防疫政策，禁用廚餘養豬；預防民眾將廚餘當一般垃圾丟棄，持續宣導，並利用廚餘高效處理系統，轉換為肥料土壤改良劑，對植物生長大有助益。

花蓮縣環境保護局今天發布訊息表示，全面防堵非洲豬瘟疫情，已公告廚餘禁止養豬。為預防民眾將廚餘當作一般垃圾丟棄，持續加強宣導，廚餘不僅增加垃圾量，更容易造成焚化設備損壞，呼籲民眾共同做好垃圾分類，不要將廚餘丟置垃圾桶及隨意棄置，也不要購買來源不明的肉品或將未烹煮的生豬肉及含內臟丟到廚餘桶，防止疫病擴散。

花蓮縣公告廚餘禁止養豬，特別向行政院環境保護署申請廚餘高效處理系統，此系統每天最大處理量為10噸/套，共設置2套，透過分選、瀝水、粉碎、擠壓、攪拌、加入超效的生物還原粉菌種讓廚餘可於在24小時內快速腐熟發酵，處理後將生活廢棄物轉換為肥料土壤改良劑。

土壤改良劑可提供多元植栽養分，配合花蓮縣政府2022年植樹節「森活的碳循」活動，宣導及鼓勵鄉親好朋友做好廚餘回收，並推廣廚餘再利用，回饋提供1000包土壤改良劑給鄉親栽種植物使用。

環保局指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多民眾待在家中的時間變多了，種植園藝作物成為生活一大樂趣。若使用經過完全腐熟後製成具有改善土壤性質及養分的產品－土壤改良劑，可賦於植物無比的生命力。

土壤改良劑製造的過程無添加任何人工化學物質，全經天然菌種發酵腐熟，可適用於一般家庭園藝的花園、菜圃中，施用土壤改良劑後，具有改善土壤通氣性、排水性，以及緩慢釋放肥力等特性，進而改善作物的生長環境。將土壤改良劑適當比例混合拌於原土中即可（土壤改良劑與原土比例為1：15），因此土壤改良劑可說是讓土壤肥沃的魔法師。

環保局呼籲鄉親遵守「綠色飲食」的良好習慣，廚餘回收3部曲：減量、瀝乾及排出，「吃多少，煮多少」、「吃多少，點多少」、「吃不完，打包走」、愛食惜食，也盼民眾推廣廚餘再利用，深植環保愛地球的觀念。（編輯：黃世雅）1110320