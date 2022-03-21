未登記工廠納管申請截止 高市核准業者逾半

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）未登記工廠納管申請將在今天截止，依高市府數據，午前收件4257家申請，目前已核准工廠2154家。為確保後續合法經營權益，拒不配合者依法停供水電，並配合經濟部指示強制執行。

未登記工廠納管申請將於今天截止受理，依經發局數據，一共列管4228家未登工廠，截自中午已有4257家申請；其中，已核准工廠2154家，會持續盤點未申請名單。

經發局表示，為提升業者納管意願，簡化申請流程採一紙化作業，業者可先填寫基礎資料送申請，再於半年內陸續補齊申請所需文件。由於法規規定期限內未申請業者將遭停水、停電，近期經濟部中部辦公室將召集各縣市開會，確認後續處理，開會前暫不會執行停水、停電。

對於少數業者未提出申請，經發局訪視，有業者是因為工廠是承租土地使用，但地主不願意配合，或因為本就小本經營，考量申請納管後續改善成本過高考慮就此歇業。

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至於「申請家數超過登記家數」情形，經發局工業輔導科表示，有部分倉儲或是維修業者擔心廠房沒納管恐遭斷水斷電，決定先交申請書；由於維修、倉儲業不符合「低污染產業」定義，不這次納管資格，但也不會被斷水斷電，這部分會採退件處理，並全額退還申請費用。另外，也不排除有未列管工廠自行前來申請，都還需一一檢視申請資料而定。

經發局表示，依「工廠管理輔導法」，凡廠房面積或生產設備達一定規模（如化學、食品類工廠達50平方公尺以上；電力容量、熱能合計達2.25千瓦以上，其餘類別達150平方公尺、75千瓦者）即應辦理工廠登記。若工廠位於農產業群聚不宜設廠區域，也務必確認是否從事農業相關行業別或製程，或相連於得申請納管工廠區域，亦或廠地面積與相鄰建築用地合計大於1公頃者，均得申請納管。（編輯：孫承武）1110321