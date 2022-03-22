高雄前金建案釀路塌陷遭停工開罰 鄰房暫無危險

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高雄市前金區自強一路一處建案工地22日清晨發生路面塌陷事故，現場拉起封鎖線。中央社記者董俊志攝 111年3月22日

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄市前金區自強一路83巷口建築工地今晨疑因施工不慎，造成路面塌陷，高雄市工務局指出，初判鄰房無立即危險，已開罰及勒令工地停工，並要求廠商做好加強措施後再檢討復工。

高雄市前金區自強一路83巷口建築工地正進行地下室開挖作業，疑因施工不慎，造成路面塌陷，警方及高雄市政府工務局獲報到場處置。

工務局上午發布新聞稿表示，今天清晨5時許接獲市民通報後，立即與高雄市土木技師公會技師方定成至現場勘查，初步研判因鋼板樁擋土壁密合度不足，且外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，導致路面土壤流失坍陷。

工務局指出，因道路塌陷有公共安全疑慮，將依違反建築法對起、承造人及監造人各新台幣9萬元罰鍰，並勒令工地停工。

工務局表示，已立即成立災害應變小組，初步研判鄰房無立即危險，但為避免危害擴大及安全考量，已由區公所協助83巷路口旁1戶住戶先行至它處安置。

工務局指出，承造廠商已緊急進行止水灌漿處理，但避免後續損壞擴大及防範意外發生，目前事故巷道暫時禁止通行。

工務局表示，將派員24小時於現場警戒，後續由各管線單位進行管線巡查，確認各管線有無損壞，並待廠商完成補強作業及復工計畫送工務局備查，才可復工。（編輯：戴光育）1110322

（中央社製圖）

高雄市前金區自強一路83巷口建築工地22日清晨疑因施工不慎，造成路面塌陷，高雄市工務局指出，已開罰及勒令工地停工，並要求廠商做好加強措施後再檢討復工。中央社記者董俊志攝 111年3月22日

高雄市前金區自強一路83巷口建築工地22日清晨疑因施工不慎，造成路面塌陷，警方獲報到場，緊急封閉周邊道路，高雄市政府工務局建築管理處人員也到場處置。中央社記者董俊志攝 111年3月22日

高雄市前金區自強一路83巷口建築工地22日進行地下室開挖作業，疑因施工不慎，造成路面塌陷，警方及高雄市政府工務局獲報立即到場處置。中央社記者董俊志攝 111年3月22日