中市北區自來水管汰換 總經費逾1億分5階段執行

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市北區中清路一段、山西路及梅川西路等路段自來水管線老舊，常發生破管情形，立委莊競程今天表示，自來水公司將編列總經費1億5085萬元，分5階段完成汰換工程。

莊競程今天與台灣自來水公司第四區管理處在北區賴興里活動中心舉辦汰換管線工程施工前說明會，他在會中指出，北區賴興、賴明、賴厝、賴旺及梅川里等里長，多次向他反映自來水管老舊，遇停水又復水之後，破管問題層出不窮，不但浪費水資源，也出現水壓不足現象，盼能汰舊換新，一勞永逸。

莊競程說，經多次與水公司第四區管理處於服務處召開協商會議，並向自來水公司爭取經費，終於在去年成功爭取新台幣1億5085萬元，目前已經完成發包即將動工，今天辦理說明會，聽取民意並要求廠商依里長及地方意見，做好施工前、中、後的安全措施。

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多名當地里長在會中表示，希望廠商對於施工前的預告通知、施工中的安全防護措施與施工後的道路封層回復，及民眾遭遇的問題，應立即處理改善。

自來水公司則指出，這項工程總經費1億5085萬元，汰換管線總長度為1萬6068公尺，施作範圍涵蓋賴興、賴明、賴厝、賴旺及梅川等里行政區。將分5階段施工，第1及第2階段預計於5月底前完工，第3、4、5階段預計於112年執行。（編輯：李錫璋）1110322