最美春雨街景 見習郵差灑落信件車陣停格幫拾回

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新莊街頭昨天上午出現一幕溫馨畫面，有郵差不慎將信件灑滿路面穿梭車陣撿拾，沒多久，汽機車自動停了，路人及駕駛們紛在雨中幫忙拾回，有民眾把影片PO網，網友紛表感動。

有網友在臉書（Facebook）「我是新莊人」社群貼出一段影片，畫面中展現出人們溫馨互助的感動，從郵差獨自撿拾到眾人紛上前幫忙，令人動容。

網友貼文表示，一早下著雨，忙碌街道上，郵差的信件灑落一地，曜生（附近的婦產科診所）的櫃台、護理人員立刻停下手邊工作，上前幫忙拾起信件，也吸引了路人停下腳步協助。

畫面中汽機車大多自動停下並耐心等候，也有駕駛上前幫忙撿拾，大家最後都把信件交到郵差手中，這名網友說「看到熱心協助的同事及路人，內心感到溫暖，心情也愉悅了起來，感謝有你們讓這個世界充滿溫情」。

許多網友也都紛紛留言表示感動，並說「台灣最美麗的風景」，這是「超暖心的畫面」、「最美的早晨，謝謝所有幫忙的人」。

三重郵局局長嚴洧澤表示，看到網友貼在社群上的影片，真的很感動，診所的護理師真的很有愛心，而且在上下班車潮中，汽機車駕駛停車和路人一起雨中幫忙的畫面，真的很溫馨。經查，這名掉信件的林姓郵差年僅26歲，去年10月才剛考進並在三重郵局所轄的新莊郵局見習中，事發後也有些驚嚇。

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他表示，林員昨天下雨天一早出勤，疑不熟雨中保管信件的技術，才會讓機車碰到人孔蓋時致輪胎跳動下，才讓大量信件灑落，真的很感謝大家幫忙才能找回所有信件並完成投遞工作，顯示這個社會仍是處處有溫情及美好，郵局會派員前往診所致謝。

曜生診所林姓助理表示，網友分享的影片中的護理人員，看見門外郵差穿梭在車陣中撿東西，真的很危險，出外查看才發覺掉落很多信件，大家才會主動上前幫忙。（編輯：陳仁華）1110323