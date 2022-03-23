網友PO電桿有鳥巢已備手電筒 台電漏夜冒雨移除

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鳥巢、動物入侵導致區域停電事件頻傳，苗栗有民眾在網路發文自家附近電桿有鳥巢，並稱「手電筒蠟燭已準備」；台電發現後立即派員前往移除，避免鳥獸外力碰觸造成停電事故。（台電苗栗區營業處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月23日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）鳥巢、動物入侵導致區域停電事件頻傳，苗栗有民眾在網路發文自家附近電桿有鳥巢，並稱「手電筒蠟燭已準備」；台電接獲通報，派員漏夜冒雨完成清除，未影響住戶用電。

台北市內湖區21日凌晨發生3000戶無預警停電，台電查出是因鳥巢引起高壓線路故障；一名網友昨天在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，報導說電線桿築鳥巢造成大停電，才2天沒拉起窗簾，便看到路邊電線桿居然築起傳說中的鳥巢，還蓋了樓中樓。

網友PO出被鳥築巢的電桿照片，詢問是否該請台電人員來處理，並稱「手電筒蠟燭已準備」。

台電苗栗區營業處電務副處長羅元良今天接受媒體聯訪表示，同事昨晚10時許瀏覽發現該則發文，經確認電桿位於苗栗縣公館鄉鶴岡村，儘管已經深夜又正下雨，仍秉持服務用戶態度，立即派員前往移除，避免鳥獸外力碰觸造成停電事故。

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羅元良說，民眾若發現配電巡路有問題，例如斷線、有鳥巢、異物，有可能危害供電安全時，可直接撥打台電服務專線「1911」，會有專人提供協助。

台電也指出，停電原因中，外力、天災、用戶因素約佔6成，針對鳥獸碰觸線路，台電透過將空中線路包覆絕緣、相關開關設備絕緣化被覆化，加裝驅鳥器、防鼠網、防鼠板等方式進行防範，持續加強線路巡檢，降低停電事故發生，以維護民眾穩定用電。（編輯：李錫璋）1110323