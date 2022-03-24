金門交通圖書券擬改線上遭議 縣府排除疑慮再上路

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣獨步全國的交通圖書券計劃改為線上申請引熱議。縣府教育處今天表示，新式交圖券消費不受面額限制，使用更方便，且可省去舊式申請舟車辛勞，將在排除疑慮後上路。

金門縣政府教育處長黃雅芬今天接受媒體聯訪表示，金門縣於民國98年率先全國推出交通圖書券，每名縣籍學生每學期新台幣2000元；以往交圖券為紙本，分新台幣250元及500元兩種面額，未來計劃改為線上系統，有3種支付方式。

黃雅芬指出，幼兒園維持紙本，小學一年級以上結合縣民卡、在台學生使用QR Code電子條碼，學生可自行上網列印紙本交通圖書券，前往特定商店消費；考慮到不熟悉線上操作方式的家長需求，到時縣府會成立專責服務窗口，提供列印交圖券服務。

黃雅芬表示，交通圖書券新式作業是因應智慧城市與數位校園考量，由於是新政策，業者和學生家長有不同聲音，正反都有；因交圖券限定在金門地區消費，而且多數是由家長使用，長輩認為紙本比較方便交易，不習慣線上消費，現正積極排除各界疑慮。

黃雅芬說明，受限於交圖券面額僅有250元及500元，而且不找零，未來如果採新版交圖券，到特約商店消費就沒有面額限制，更為方便，而且業者結報時在電腦上自行統計到教育處核銷，確定即可按程序撥款，簡便不少。

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黃雅芬表示，金門很多福利獨步於全國，雖然澎湖也有交通券，但只限於旅台學生使用，而且限制在交通機票使用；金門交通圖書券除了2家航空公司，還有在地63家特約商店可消費。她希望金門學子對交圖券感恩惜福，妥善應用並努力學習。

教育處表示，交圖券上、下學期分別在4月1日、10月1日申請，使用期限到隔年的2月28日。採用新式交圖券申請時間縮短為4月1日到15日，尤其對旅台學生和家長而言，可省去到教育處申請的舟車不便，這也是交圖券電子化的主要目的。由於4月1日將到，黃雅芬表示，將近期確定方案。（編輯：陳仁華）1110324