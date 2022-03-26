屏東大武山成年禮 60學員負重攀登海拔3000公尺

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）第25屆大武山成年禮由屏東縣政府主辦，甄選60名男女學員展開為期3天成年禮儀式於今天出發，將前往高約海拔3000公尺的大武祠，接受山神祝福。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，本屆大武山成年禮主題為「感潮山河」，期待青年學子們能在這塊人文薈萃土地上並肩努力，一起走入大武山胸懷，寫下自己青春故事

新聞稿提及，訓練階段學員透過講師介紹恆春半島海口港至後灣的動植物生態和水文環境，並親身力行從事無痕山林整復工作。最後關卡的里龍山負重訓練，正是為登北大武山做最後的體力考核與訓練，男學員至少揹負18公斤、女學員15公斤的重裝訓練下，每位學員攜手渡過層層考驗，在過程中更加體會團隊合作重要性。

縣府表示，經過了2階段行前訓練，第25屆大武山成年禮在今天上午7時於縣府進行開拔儀式後，立即前往北大武山展開一連3天活動。

另外，3月18日開展的「大武山成年禮25週年特展」，除清明連假不休館外，清明連假期間將由本屆成年禮活動夥伴擔任志工導覽，親身訴說登山點滴，分享汗水、淚水與喜悅。特展持續到4月17日。（編輯：方沛清）1110326