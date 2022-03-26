華興虐嬰案業者召開說明會 受害家屬要求市府撤照

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）台中華興托嬰中心3名托育員虐童事件，業者今天召開家長說明會，採閉門會議長達1個多小時，雙方未達共識，受害家長要求台中市府撤照，公布調查真相。

台中市華興托嬰中心去年發生虐嬰案件，女嬰家長報案，調查結案後，受害家長發現不只1嬰受害，今年2月，遭虐女嬰家長與另名遭虐男嬰家長，在時代力量南屯區主任吳佩芸陪同下召開記者會，社會局調查發現共有5嬰受害。

華興托嬰中心今天在華興幼兒園召開家長說明會，業者只允許家長進入，雙方進行閉門會議，門外可聽見場內「砲聲隆隆」。

受害家長受訪指出，質疑業者如此多小孩長期被施虐，負責人難道不知情？為何監視畫面只提供10天，甚至有的沒聲音、沒影像？要求業者及社會局說清楚。受害家屬要求，一定要撤照，3名托育員終身不得從事幼教工作，沒有愛心及耐心的人有可能會再犯。

吳佩芸表示，此案時隔1年社會局才開始調查，十分離譜，依兒少法及托嬰中心相關辦法規定，都有要求當托嬰中心發生虐嬰事件，就算只有單一個案，社會局都應該監督業者對所有家長召開說明會，何況此案是連續、多名嬰兒受虐，為何遲開1年的說明會卻仍只通知部分家長。

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台中市社會局透過新聞稿表示，已主動告發華興托嬰中心3名托育人員，將相關事證送交檢調，全案目前由檢察官指揮偵辦中，因偵查不公開，相關人員不得透露案情，社會局已就行政違法事由裁罰，刑事責任部分由司法機關依程序處理。

針對家長質疑監視器畫面不全，社會局表示，因為托嬰中心作業問題，去年查扣到的畫面為10天。家長要求公布調查報告，社會局強調，依據兒少權法規定：「依本法訪視、調查兒童及少年或其家庭，知悉秘密或隱私，應予保密」，社工都有個別與家長說明。（編輯：郭諭儒）1110326