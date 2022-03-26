新北高中職教育博覽會 制服走秀展青春自信
（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市高中職教育博覽會今天在市府廣場舉行，展現辦學特色、招生科別、入學方式與未來展望等資訊，盼國中生就近入學，探索自我舞台。學生制服走秀則展現青春活潑氣息。
新北市2022高級中等學校教育博覽會由新北市高中職、五專、勞動部等單位，擺設超過90個攤位，展現新北特色專區及適性體驗活動，讓參與學生覺得好玩。
天氣雖然下雨，仍吸引來自新北各地學生參與，丹鳳高中國中部9年級學生梅育愷表示，之前以線上教育博覽會瀏覽各校特色介紹影片，今天到現場看展覽，被高中職學長、學姐優秀表現吸引，確定自己的興趣是電競產業相關科系學校。
博覽會中，最吸睛除各校攤位，舞台區制服走秀也不時傳出尖叫聲，由47所學校學生組成走秀隊伍，逐一由男女學生搭檔出場；有些稍嫌羞澀，有些落落大方，相互搭肩膀、做手勢，儼然時裝模特兒。
丹鳳高中校長曾慧媚告訴中央社記者，丹鳳制服向來擁有高人氣，男學生白色襯衫和深色西裝褲，意味學生青春洋溢、踏實追夢，立足在地、放眼國際。女學生灰格紋裙配上白色襯衫，意味學子典雅簡約、氣質溫文，跨域學習，美力四射。
走秀時，金山高中學生帶著熊玩偶與皮球上場，也有學生手持學校校名手舉牌，希望吸引國中生前往就讀。板橋高中制服天空藍，象徵學子對自由學習熱情及堅定理想。
莊敬高職男學生冬季外套、女學生紅黑格子裙引起尖叫歡呼，校方強調是一所現代化專業技職導向學校；竹林中學藍色系列制服則強調，擁抱山林、遠眺101美景，注入國際力、表達力，並融合人文與科學教育實現全人發展。
市長侯友宜致詞時表示，近年市府推動適性教育，讓孩子們學著做自己，目前，在地就學從5成已上升到7成，目標除希望在地就學也能找到自己的方向。技職教育與國際接軌，更具有競爭力。
教育局長張明文表示，博覽會推廣新北市「就近讀，竭盡學，學習不繞路」系列活動，鼓勵孩子在地就學擁有更多時間探索自我。線上博覽會活動持續辦理至6月20日，讓即將畢業國中生能隨時上網探索未來，找到屬於自己的舞台。（編輯：方沛清）1110326
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