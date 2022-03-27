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即將進入汛期 布袋鎮東港里民自主清理水溝

2022/3/27 17:37
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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）台灣即將進入汛期，嘉義縣水利處今天在布袋鎮東港里啟動「水患自主防災社區全民清溝活動」，100多名里民響應自主清水溝，避免民國107年823水患，在東港里重演。

823水患布袋東港里遭受嚴重水患，雖已過了數年里民仍記憶深刻，縣府發起「水患自主防災社區全民清溝活動」，當地100多名里民報名參加。

東港里長林榮泰告訴中央社記者，東港里靠近海邊，地勢低漥，水溝排水順暢，大雨來時才能降低災害，里民都很樂意來清水溝。

嘉義縣水利處防洪維護科長陳彥儒接受中央社記者訪問表示，排水溝渠就像人類血管一樣，一個小小地方堵住就可釀成大禍，但縣府管轄的大排長度，就超過300公里，要注意到細節，心有餘而力不足，住家附近的排水溝就必須民眾來相助。

陳彥儒說，近幾年嘉義縣的防洪措施已趨近完善，107年823水患後，增設眾多滯洪池、抽水站，已少有水災發生，但氣候變遷快速，還是要時時清水溝，今天東港里清水溝是要給縣內其他村落參考。

嘉義縣長翁章梁今天也到場為里民加油，他說排水渠道是解決社區積水和維護居住環境衛生最重要的設施，民眾對自己家園安全，要多盡心力。（編輯：黃世雅）1110327

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