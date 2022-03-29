黃珊珊發文挺陳信瑜：團隊向心力堅定讓我感動

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）北市勞動局長陳信瑜被檢舉利用上班時間替副市長黃珊珊助選，又被議員爆出請假時數太多，黃珊珊發文表示，陳信瑜戮力從公，而她對陳信瑜支持及堅定向心力很感動。

台北市勞動局長陳信瑜日前涉替副市長黃珊珊助選遭批違反行政中立，日前國民黨議員鍾沛君又指陳信瑜到職2年多共請假806小時，堪稱「請假王」。

黃珊珊今天在臉書上發文表示「謝謝陳信瑜」，這幾天因為陳信瑜在工會座談會中表達支持她的言論，受到許多質疑與指責，她雖然當天不在現場，但陳信瑜對她的支持與信任、對市府團隊執政的效能如此肯定，市府團隊的向心力如此堅定，讓她感動不已。

對於陳信瑜的請假問題，黃珊珊表示，去年議會總質詢，勞動局人員告訴她陳信瑜要請假去醫院，她看到陳信瑜步履蹣跚、氣色很糟，立刻要求她去仁愛醫院急診。

黃珊珊說，陳信瑜戮力從公，對於勞動局業務非常投入，甚至抱病都還是繼續在議會備詢，這次工會領袖對她的支持與聲援，足以證明她這幾年的努力。

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黃珊珊為陳信瑜抱屈說，政務官因為所謂請假時數被質疑「真的為市府的同事們感到不值」。市府的政務官，議員們有事找，午休時間也得去，晚上或是假日也得出席督導相關團體的活動，「那些所謂上班時間以外的付出與辛苦，誰看到了？這些都不會有紀錄！」

黃珊珊表示，她跟陳信瑜在進到市府前並不認識，過去的背景更是天差地遠，但進到市府後，或許同為女性，或許都是拼命三娘，才有比較多交集，「我想，不管是誰，如果得不到部屬的肯定，那才是該檢討的」。（編輯：張銘坤）1110329